A Roma riaprono Cinecittà World e Roma World

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Dopo mesi di chiusure e lockdown riaprono i parchi divertimento. A Roma dallo scorso week end è aperto Roma World, il nuovo parco immerso nel verde dove si vive una giornata da antico Romano, tra pranzi in taberna, spettacoli di gladiatori, animali, giochi per bambini e passeggiate nei boschi.

Dal 2 giugno, con il via alle piscine all'aperto, apre Acqua World, l'area acquatica di Cinecittà World, che include una grande Cinepiscina, con mega schermo incastonato nell'acqua e una spiaggia di sabbia finissima.

Da giovedì 17 giugno infine riapre Cinecittà World, il Parco del Cinema e della Tv di Roma, mentre il 18 è il turno del Luneur Park.

Cinecittà World offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicati ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi previsti nella stagione fino a gennaio 2022. Quest'anno debutta il nuovo show ispirato a Fast & Furious nell'Arena Stunt: con gare, testacoda, gang che si sfidano a colpi di musica.

La sicurezza nel parco è garantita dalle procedure Anti-Covid e da una innovativa piattaforma tecnologica (Smart Park) per cui tutti i servizi sono contactless, a portata di smartphone. Niente più file alle attrazioni che si prenotano dal cellulare, cosi come l'acquisto di biglietti, cibo e tutti i servizi del parco. Shopping online per gli appassionati di cinema nel nuovo Cinecittà World E-Shop (www.cinecittaworld.it/it/shop).

La stagione di apertura si estenderà fino al 9 gennaio 2022. Su www.cinecittaworld.it e www.romaworld.com tutte le infomazioni.

