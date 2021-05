Terremoto:Zingaretti,oggi possiamo dire che Amatrice risorge

"Oggi possiamo dire che Amatrice risorge e sarà come e migliore di prima". La rinascita del centro storico di uno dei paesi simbolo del sisma del 2016 è annunciata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Una rinascita che arriva "in mesi cruciali per l'Italia e l'Europa: dopo la tragedia del sisma siamo immersi nella tragedia della pandemia del Covid, a cui abbiamo risposto contenendo la sua devastazione. Stiamo tornando alla vita e possiamo dire che questa sarà un'estate migliore dalla precedente". Sotto questo auspicio nascono i sedici interventi per ricostruire il centro storico a cui sono destinati 46 milioni di euro contenuti nell'ordinanza speciale in deroga firmata dal Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Giovanni Legnini.