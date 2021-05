Contraffazione: sequestrate 130mila calzature, 7 denunce

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Erano pronte a invadere il mercato della Capitale le calzature riproducenti i marchi e i modelli di note griffe scoperte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria otto persone.

I baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego, pattugliando il quartiere Esquilino, sono stati attirati dal via vai di alcune persone nei pressi di alcuni show room gestiti da cittadini cinesi. Il controllo delle attività commerciali, in cui erano esposti scarpe "Hermes", "Balenciaga", "Alexander McQueen" e "Birkenstock", ha permesso di appurare la contraffazione dei prodotti.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi a 5 magazzini, dislocati nella periferia orientale della città e a Guidonia Montecelio, riconducibili agli stessi soggetti titolari dei punti vendita, con il rinvenimento di numerose calzature della stessa specie, occultate tra merce di altre tipologie, tutte di ottima fattura e tali da ingenerare negli acquirenti la convinzione di acquistare pezzi originali. Sette persone, tutte di nazionalità cinese, dovranno rispondere dei reati di importazione e commercio di prodotti contraffatti e di ricettazione. La merce sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato ricavi per circa due milioni di euro. (ANSA).