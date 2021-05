Vaccini: Lazio, da venerdì prenotazioni per 44-47 anni

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Da venerdì 21 maggio alle 00:00 partiranno le prenotazioni della vaccinazione anti-Covid per la fascia d'età 47 - 44 anni (nati dal 1974 al 1977). Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. "Da stanotte superate 140mila nuove prenotazioni per le classi di età da 48 a 51 anni (1970/73)" dice l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Complessivamente sono state superate 2,7 milioni di dosi somministrate. Recuperati dai medici di medicina generale oltre 30mila over 80 che non si erano prenotati" aggiunge l'assessore. (ANSA).