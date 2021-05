Covid:Zingaretti,per imprese Lazio provvedimenti per 100 mln

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "In tutto il Lazio senza sosta si sta lavorando al successo della campagna vaccinale. Sono 2milioni 650mila le dosi somministrate nel Lazio. Questi risultati incoraggianti ci indicano l'aprirsi di una nuova fase. E in questa fase dobbiamo essere ancora più vicini alle imprese, infatti la prossima settimana presenteremo provvedimenti a sostegno delle imprese per 100 milioni di euro". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di una conferenza stampa. "Mentre andiamo avanti con le vaccinazioni vogliamo aprire un nuovo capitolo: la lotta per il sostegno economico ad attività produttive e sociali. La prossima settimana con l'assessore Orneli presenteremo i nuovi stanziamenti per 100 milioni di euro per il rilancio dell'economia", ha proseguito Zingaretti. "La vita e il lavoro sono i due grandi obiettivi che ci stiamo dando" ha aggiunto.

