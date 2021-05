Pronto il litorale romano, domani aprono stabilimenti

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Tutto pronto sul litorale romano per l'apertura della stagione balneare in programma domani, la seconda in 'era Covid'. Con un occhio al meteo, sperando in un weekend di sole, gli stabilimenti si preparano al debutto.

"Siamo già tutti pronti - spiega Rossella Pizzuti, presidente del sindacato balneari Sib Lido di Roma -. Le misure sono le stesse dello scorso anno. Non ci sono sorprese quindi è più semplice per noi organizzare. Ci sono già delle prenotazioni negli stabilimenti di Ostia per questo weekend. Nonostante le difficoltà - aggiunge - siamo fiduciosi e ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Cerchiamo di fare il massimo per far star bene i nostri clienti". Tra le misure anti-Covid che attueranno gli stabilimenti Pizzuti ricorda: la registrazione dei clienti all'accoglienza, il distanziamento di 3,5-4 metri tra un ombrellone e l'altro, le sanificazioni, la misurazione della temperatura e l'obbligo di indossare la mascherina quando si va al bagno piuttosto che al bar. La stagione 2021 - prevede l'ordinanza firmata nei giorni scorsi dalla sindaca Virginia Raggi - per le spiagge romane terminerà il 30 settembre. (ANSA).