Vaccini:Lazio,primi 2 giorni richiamo Astrazeneca 8mila dosi

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Nei primi due giorni dei richiami di Astrazeneca rivolti principalmente al personale scolastico e delle forze dell'ordine sono state somministrate oltre 8mila dosi. Zero rinunce e nessuna segnalazione di evento avverso.

Nell'intero mese di maggio sono previsti circa 160mila richiami per completare il percorso vaccinale Astrazeneca." Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).