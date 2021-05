S. Cecilia, Beatrice Rana nel concerto per pianoforte di Brahms

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Ripartono in grande stile i concerti dal vivo di Santa Cecilia con Beatrice Rana, stella del pianoforte acclamata in Italia e all'estero, protagonista giovedì 13 maggio del primo dei sei appuntamenti con i Concerti di Primavera che l'Accademia Nazionale propone all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

La giovane fuoriclasse salentina della tastiera, molto amata dal pubblico della Capitale, si esibirà nel Concerto per pianoforte n. 1 di Brahms, pagina giovanile del compositore tedesco dal carattere fortemente romantico e della gestazione faticosa. Sul podio, alla guida dell'orchestra, ci sarà il giovanissimo maestro inglese Alpes Chauhan, direttore musicale della Birmingham Opera Company, al suo debutto ceciliano, che poi proporrà la Sinfonia n. 6 di Sostakovic, capolavoro del sinfonismo novecentesco. Il concerto, con inizio alle 19:30, si replica venerdì 14 maggio alle 19:30 e sabato 15 alle 18. Nata da una famiglia di musicisti, Beatrice Rana si è imposta all'attenzione internazionale con la vittoria nel 2013 del concorso Van Cliburn. Da allora si esibisce nelle sale da concerto e nei festival più rinomati al mondo. Ha collaborato con direttori d'orchestra del calibro di Nézet-Séguin, Pappano, Chailly, Gergiev, Temirkanov, Noseda, Nagano, Slatkin e Mehta e con le orchestre prestigiose. Nelle prossime stagioni sarà in tournée in Europa con la London Symphony Orchestra e Noseda, con la Bayerische Rundfunk e Nézet-Seguin, Nella stagione 2021/22 debutterà con la New York Philharmonic e la Boston Symphony Orchestra. Sono previsti, fra l'altro, anche recital di debutto alla Carnegie Hall e alla Philharmonie de Paris.

Beatrice Rana registra in esclusiva per Warner Classics. Ha inciso il suo primo album nel 2015 con l'Orchestra di Santa Cecilia e Antonio Pappano (Concerto n. 2 di Prokof'ev e n. 1 di Čajkovskij); nel 2017 ha inciso le Variazioni Goldberg di Bach.

Il suo ultimo album solista, dedicato a Stravinskij e Ravel, è del 2019; di prossima uscita un cd con musiche di Chopin. Nel 2017 Beatrice Rana ha fondato il Festival internazionale di musica da camera "Classiche Forme" a Lecce e dal 2020 è direttore artistico dell'Orchestra Filarmonica di Benevento.

