Rissa con accoltellamento dopo lite in pizzeria, un ferito

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Prima la lite in pizzeria e poi la rissa in una strada vicina sfociata in un accoltellamento. E' accaduto ieri sera intorno alle 23 in zona Tiburtina a Roma. A rimanere ferito un 27enne italiano accoltellato al gluteo da un albanese di 23 anni. Tutto sarebbe nato all'interno di una pizzeria quando una ragazza albanese avrebbe inviato a un ragazzo italiano a raccogliere del cibo che aveva fatto cadere a terra. Sarebbe iniziata la lite e dopo gli spintoni è spuntato il coltello. Sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante che hanno denunciato il giovane albanese per lesioni aggravate. Inoltre, oltre al 23enne, altri 4 italiani e 2 albanesi sono stati sanzionati per aver violato il coprifuoco. Il ferito è stato giudicato guaribile in alcuni giorni. (ANSA).