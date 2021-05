Lazio: la settimana in consiglio regionale, 10 al 14 maggio

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - La seduta n. 88 del Consiglio regionale del Lazio è stata aggiornata a mercoledi 12 maggio alle ore 14,30, per proseguire l'esame della proposta di legge n. 288. I lavori ripartiranno dall'esame dell'articolo due.

Inoltre, il presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi ha convocato la seduta ordinaria n. 89 del Consiglio regionale, in presenza, per il giorno martedì 11 maggio 2021 alle ore 11, per la trattazione dei seguenti argomenti: proposta di deliberazione consiliare n. 63; sostituzione due componenti del Comitato regionale di controllo contabile. (ANSA).