Lazio: la settimana in consiglio regionale

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il presidente Marco Vincenzi ha convocato la seduta n. 88 del Consiglio regionale del Lazio per lunedì 26 aprile alle ore 11 e mercoledì 28 aprile alla stessa ora, per trattare i seguenti argomenti: 1)Proposta di deliberazione consiliare n. 62 del 19 aprile 2021 2)Proposta di legge regionale n. 288 del 7 aprile 2021 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI Martedì 27 aprile- Ore 10 - modalità telematica IV Commissione - Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio Ore 10,30 - modalità telematica IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio Audizione in merito alla proposta di legge n. 176 del 2 agosto 2019 "Disposizioni in materia di politiche giovanili".

Ore 12,30 - modalità telematica SEDUTA CONGIUNTA IV Commissione - Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio- XI Commissione - Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione Ore 14 - modalità telematica- VIII Commissione - Agricoltura, ambiente Ore 14 - modalità telematica- VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare Ore 14,45 - modalità telematica VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare. (ANSA).