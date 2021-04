E. League:Roma;Fonseca 'Ajax? Gara più importante dell'anno'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Tutti noi sappiamo che è la partita più importante della stagione fino ad oggi. Davanti abbiamo una squadra fortissima, non dobbiamo pensare alla partita di Amsterdam. Voglio una squadra che lotti come se non ci fosse stata la gara d'andata", lo ha detto Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con l'Ajax valida per accedere ai quarti di finale dell'Europa League.

Il tecnico non vuole cali di concentrazione. "Tutti noi dobbiamo capire che non possiamo sbagliare questa partita. Dobbiamo essere emotivamente equilibrati, ad Amsterdam abbiamo avuto momenti difficili ma abbiamo mantenuto l'equilibrio e abbiamo cambiato la partita. Voglio questo equilibrio domani". Chiude con una battuta su Smalling, il quale non sarà convocato. "Ha iniziato ora il lavoro individuale in campo, è vicino al ritorno ma deve sentirsi pronto" ha chiosato Fonseca. (ANSA).