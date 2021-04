Vaccini: Lazio, prima dose a oltre 45% degli over 70

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Da questa notte aperte nel Lazio le prenotazioni online per i 63 e 62 anni (ovvero i nati nel 1958 e 1959). Oggi superata la soglia di un milione e 260 mila somministrazioni. Nella fascia degli over 80 oltre il 57% degli anziani prenotati ha gia' completato il ciclo vaccinale, ovvero ha ricevuto anche la seconda dose. "Over 70: il 45% dei prenotati ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino" ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. (ANSA).