Pugilato: Branco torna a 50 anni, domenica match in Tanzania

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Mezzo secolo di vita e tanta voglia di tornare sul ring. Un desiderio che l'ex campione d'Europa dei superleggeri Gianluca Branco, cinquantenne originario di Civitavecchia che si definisce "l'Ibrahimovic del pugilato" per la longevità agonistica, realizzerà domenica in Tanzania.

Infatti salirà sul ring dell'Ubungo Plaza di Dar es Salaam per affrontare sulle dieci riprese, da peso welter, il pugile locale Abdullah Luanya che ha un record di 13 vittorie, 8 sconfitte e due pari.

Particolare curioso è che Branco-Luanya sarà l'unico incontro maschile di questa riunione che per il resto ha in cartellone solo match fra donne. E ci sarà il pubblico, visto che la Tanzania non prevede restrizioni anti-Covid e quindi gli eventi sportivi non sono a porte chiuse. "Qui gli unici che portano le mascherine siamo noi tre - dice il manager di Branco, Giulio Spagnoli -: Gianluca, il maestro Mario Massai e io. E' tutto aperto, e si può andare in giro liberamente, ma noi stiamo attenti e ci facciamo i tamponi".

Branco, che è stato anche sfidante di Arturo Gatti per il titolo mondiale, ha disputato il suo ultimo incontro nel novembre del 2014 e, visto che le regole italiane sugli over 40 non gli consentono di combattere, si è affiliato con la federazione brasiliana e domenica combatterà per la bandiera del paese 'gigante' del Sudamerica.

"Non torno perché ho bisogno di soldi - dice -, ma per far vedere che anche nello sport si possono ottenere successi a 50 anni. Non sono matto, tanto meno uno sprovveduto, ho una figlia di 10 anni e so quello che faccio: semplicemente, posso dare ancora tanto alla boxe, e voglio dimostrarlo". (ANSA).