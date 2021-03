Rifiuti: Roma ad un passo emergenza, piano in extremis

In extremis arriva una soluzione per scongiurare il caos rifiuti nella Capitale, causato dalla chiusura di una discarica in provincia di Frosinone. Lo spettro era il blocco della raccolta in quattro municipi di Roma paventato dall'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis. Dopo la riunione in Prefettura si sarebbero delineate due strade. Per le prossime 24 ore Ama ha richiesto di poter incrementare le quantità trattate nell'impianto Tmb di Rocca Cencia e la Regione Lazio ha prospettato una ordinanza imminente annunciando disponibilità nel territorio regionale a partire dal 2 aprile.