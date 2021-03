Rifiuti:Lazio,per evitare caos Roma intese con altre Regioni

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Scongiurare il rischio di una nuova emergenza rifiuti nella città di Roma legata alla prossima chiusura della discarica di Roccasecca, un sito in provincia di Frosinone in chiusura. Questo, come spiega la Regione Lazio, è stato l'obiettivo del comitato tecnico che si è riunito oggi.

"La Regione - spiega - ha ribadito l'impegno a riattivare in brevissimo tempo gli accordi con altre regioni italiane, come la Toscana e l'Abruzzo, per consentire il conferimento dei rifiuti capitolini negli impianti di trattamento e smaltimento che verranno indicati dall'Ama".

"Per sottoscrivere gli accordi, però, è necessario che l'azienda del Comune di Roma formalizzi le quantità dei rifiuti da conferire fuori regione e proceda con l'individuazione degli operatori privati e la conseguente stipula dei contratti", si sottolinea in una nota.

"Già nella giornata di oggi, inoltre, la Regione scriverà a tutti gli operatori del Lazio per favorire una ripartizione dei rifiuti Ama da trattare, mentre gli uffici tecnici valuteranno il procedimento amministrativo in fase di istruttoria per l'apertura del V invaso della discarica di Roccasecca", conclude. (ANSA).