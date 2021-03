Rifiuti: Campidoglio, rischio crisi Lazio per stop discarica

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "L'annuncio della chiusura della discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone, rischia di provocare una crisi dei rifiuti in tutto il Lazio. Proprietaria dell'impianto è la società Mad, il cui titolare Valter Lozza è stato arrestato insieme alla responsabile della direzione rifiuti della Regione Lazio, Flaminia Tosini. Come conseguenza, Mad ha annunciato che chiuderà i battenti il 31 marzo". E' l'allarme lanciato su fb dall'assessore ai rifiuti di Roma Katia Ziantoni.

"Non solo: il sindaco di Roccasecca ha chiesto formalmente di interrompere le procedure per l'ampliamento della discarica, finite al centro dell'inchiesta giudiziaria insieme a quelle per la realizzazione di un'altra discarica a Monte Carnevale. Questa situazione si ripercuoterà sulla raccolta dei rifiuti in tutti le città del Lazio, perché a partire dal 1 aprile la discarica di Roccasecca non riceverà più gli scarti provenienti dagli impianti di trattamento dislocati nelle province di Roma, Latina e Frosinone, che quindi a loro volta potranno accogliere meno rifiuti provenienti dai Comuni. Abbiamo chiesto alla Regione Lazio di intervenire prontamente per trovare una soluzione ai problemi di smaltimento ed evitare una crisi a livello regionale", conclude. (ANSA).