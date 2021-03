E. League: Shakhtar; Castro "possiamo ribaltare risultato"

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Il calcio è il mondo delle opportunità e noi abbiamo i mezzi per sfruttarle e ribaltare il risultato". Luis Castro, allenatore dello Shakhtar, crede nella rimonta alla vigilia della sfida con la Roma dopo il 3-0 subito all'andata. "Io non credo nei miracoli, credo nel lavoro e ogni tanto porta i suoi frutti - aggiunge il tecnico degli ucraini -.

Se dopo vincerà la Roma potrò solo fare i complimenti". Al fianco dell'allenatore anche il difensore Matvienko che ha parlato di quanto pesa per la squadra l'assenza di Stepanenko.

"Ci manca tantissimo - ha detto il centrale -. Con lui siamo più equilibrati, speriamo torni il prima possibile ma anche se non c'è rimane il nostro leader". (ANSA).