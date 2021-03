Covid: musei chiusi a Roma, tour diventano virtuali

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Sono online i nuovi tour virtuali dei musei civici di Roma Capitale, viaggi virtuali per scoprire e vivere la bellezza del patrimonio museale attraverso un'esperienza digital che supera i limiti spaziali, da pc e smartphone. Dotati di nuove potenzialità tecnologiche, nuovi contenuti multimediali e più accessibili nella fruizione, sono stati aggiornati e ampliati rispetto alla versione precedente, secondo un progetto promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, prodotto da Zètema Progetto Cultura con la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzato da Skylab Studios.

In questo periodo segnato dalla pandemia globale i tour virtuali "costituiscono una risorsa preziosa per consentire la fruizione museale a distanza. Ma al di là del momento storico offrono l'occasione, unica nel suo genere, di una visita a distanza inedita e altamente immersiva del patrimonio museale.

Con oltre 300 sale e migliaia di opere, sono 8 i musei civici che offrono gratuitamente un percorso virtuale a tutto schermo e arricchito da immagini, video, audio e testi informativi", sottolinea Zetema.

I Tour Virtuali sono disponibili ai seguenti indirizzi web: Musei Capitolini https://tourvirtuale.museicapitolini.org Museo dell'Ara Pacis https://tourvirtuale.arapacis.it Museo Napoleonico https://tourvirtuale.museonapoleonico.it Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali https://tourvirtuale.mercatiditraiano.it Casino Nobile di Villa Torlonia https://tourvirtuale.museivillatorlonia.it Centrale Montemartini https://tourvirtuale.centralemontemartini.org Museo delle Mura https://tourvirtuale.museodellemuraroma.it/ Museo di Roma https://tourvirtuale.museodiroma.it (ANSA).