Ibl banca: utile 2020 sale a 42,7 mln, +46%

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - IBL Banca, attiva nella cessione del quinto, ha chiuso il 2020 con un utile netto consolidato di 42,7 milioni di euro (+46% rispetto al 2019). Lo si legge in una nota secondo cui il margine di interesse consolidato è cresciuto a 125,4 milioni di euro (in aumento del 21% rispetto ai 103,6 milioni di euro del 2019), mentre il margine di intermediazione consolidato è risultato pari a 159,5 milioni di euro (in crescita del 20,1% rispetto ai 132,8 milioni di euro nel 2019).

A livello consolidato gli impieghi per finanziamenti alla clientela retail hanno superato i 3 miliardi di euro (+ 5,8% rispetto ai 2,9 miliardi di euro del 2019) e la raccolta diretta da clientela retail si è attestata a 2,1 miliardi di euro, rispetto ai 1,8 miliardi di euro del 2019 (+15,7%).

Il totale dell'attivo ha raggiunto i 7,1 miliardi di euro contro i 6 miliardi di euro della chiusura dell'esercizio 2019 (+18%).

I principali indici di vigilanza prudenziale, sottolinea la banca " sono ampiamente in linea con i requisiti patrimoniali richiesti dalla BCE, con il CET1 del Gruppo IBL Banca che si attesta al 16%, il Tier1 Ratio al 17% e il Total Capital Ratio al 17,5%." (ANSA).