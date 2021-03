Set a Roma, al via The Christmas Witch

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Sono iniziate a Roma le riprese del film The Christmas Witch, progetto internazionale prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Iervolino Entertainment.

Ancora protagonisti Tom Arnold affiancato dalla new entry William Baldwin, insieme a Lorenzo e Mia Zaini, ancora nei panni di Liam e Olivia. Si aggiungono al cast Cristina Moglia, che interpreterà la strega, e Bruce McGuire nel ruolo di Babbo Natale.

Quando la sera di Natale Peter e Emma scoprono di aver scordato di comperare i regali, si trovano di nuovo costretti a chiedere a Frank, uno dei dei ladri pasticcioni di Christmas Thieves, e al suo compagno di casa Tony di fare da babysitter a Liam (8) e Olivia (4). Questo è solo l'inizio di una nuova avventura che vedrà quest'anno i nostri protagonisti alle prese con una strampalata elfa che, dopo esser stata inviata ad aiutare Babbo Natale in difficoltà con le consegne dei regali, ha perduto la memoria a seguito di un rocambolesco incidente.

La caratteristica più curiosa di The Christmas Witch, come per il precedente film, infatti, è il ritorno a quel genere filmico, cult negli anni '90, creato dall'interazione del mondo animato con quello degli esseri umani, e la sperimentazione di un linguaggio di cinema per i bambini che alterni una parte di live action, che in questo caso si ispira alla pellicola natalizia Mamma ho perso l'aereo, a quella di vera a propria animazione, dove i protagonisti della storia diventano i personaggi animati della web serie Puffins, prodotta da Iervolino Entertainment e già distribuita in 90 paesi su Apple Tv e Amazon Prime.

L'interazione è stata resa possibile dall'accordo tra Iervolino Entertainment e Minerva Pictures. Quest'ultima, infatti, ha acquisito i diritti in licenza dei personaggi della serie e conseguentemente la licenza della pipeline creata ad hoc dalla IE per la realizzazione dei propri progetti di animazione.

Le riprese della parte live si svolgeranno interamente a Roma.

