Protesta ambulanti con furgoni, caos traffico a Roma

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - La protesta degli ambulanti contro lo stop alla proroga delle licenze annunciato da Virginia Raggi irrompe nel centro di Roma. Circa 150 furgoni questa mattina hanno raggiunto piazza Venezia creando grandi problemi al traffico, già appesantito dallo sciopero nazionale dei trasporti pubblici. La piazza, importante snodo di circolazione nella Capitale, in mattinata è stata chiusa a causa della manifestazione, con vigili e forze dell'ordine sul posto.

"Comincia anche oggi la protesta degli ambulanti di Roma. 12mila attività che la sindaca vuole cancellare violando una legge nazionale", la rivendicazione degli ambulanti. La comunicazione della giunta a 5 stelle di voler stoppare le proroghe e mettere a bando le licenze è arrivata il 19 febbraio in seguito ad un parere all'Autorità garante della Concorrenza chiesto dallo stesso Comune: i provvedimenti legislativi nazionali in materia di rinnovi delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica sono illegittimi e vanno disapplicati. Il faro è la direttiva Bolkestein che impone la messa a bando.

"Eventuali procedimenti avviati per il rinnovo automatico dei permessi in scadenza degli ambulanti saranno ritirati", ha deciso il Campidoglio. Le proteste degli operatori, sostenuti dall'opposizione, sono iniziate quasi immediatamente e hanno visto la scorsa settimana scendere in campo - a loro sostegno - anche la comunità ebraica di Roma. La sindaca Raggi "rassicura i mercati e le edicole, sui quali ci sarà massima tutela", ma tira dritto: "Forse se la stanno prendendo con me perché sono scomoda, stiamo cercando di cambiare un sistema immobile da decenni. Basta ipocrisie, da sempre ci si è lamentati e oggi stanno tutti zitti. Bisogna fare ciò che va fatto". (ANSA).