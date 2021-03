Covid: Lazio, 170mila vaccinazioni over 80 e 5mila fragili

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Nel Lazio proseguono le vaccinazioni anti covid19, ad ora i vaccini somministrati sono: 170 mila per la categoria over 80, 50 mila per il personale scolastico docente e non docente, 22 mila al personale delle Forze dell'Ordine e 5 mila alla categoria delle persone fragili".

Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

(ANSA).