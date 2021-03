Roma: Raggi, avvio iter poteri speciali vittoria di tutti

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Giovedì alla Commissione Affari Costituzionale alla Camera inizieranno i lavori per dotare di poteri speciali Roma, la Capitale degli italiani. È una vittoria di tutti, al di là degli schieramenti politici, una vittoria di Roma. È un'occasione unica e dobbiamo essere tutti uniti per vincere questa battaglia". Lo dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Da anni lo chiediamo a gran voce: ora finalmente facciamo un altro passo in avanti, importante, verso il riconoscimento di poteri speciali, risorse e strumenti per la nostra città. Di una maggiore semplificazione per dare risposte più veloci a tutti i cittadini", continua.

"Il nostro lavoro e dei consiglieri comunali in Assemblea Capitolina, che all'unanimità e con una sola voce ha chiesto al Parlamento una comune ed efficace iniziativa legislativa, sta dando i frutti sperati dopo anni di attesa e promesse mancate.

Voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali, gli uffici e i parlamentari", spiega Raggi. "È il momento di guardare avanti con coraggio. Il presidente Mattarella, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, ha detto che "Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese" e che '"la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della Capitale siano svolte al meglio e creino così vantaggi per l'intero sistema'. Investire su Roma significa puntare su tutta l'Italia. Ci aspettano sfide decisive come il Giubileo 2025 e l'Expo del 2030. Non possiamo attendere, Roma e gli italiani non possono più attendere", conclude. (ANSA).