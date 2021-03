Covid: Lazio,535mila vaccinazioni, 25mila da medici famiglia

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Vaccinazioni dai medici di medicina generale in costante crescita. Raggiunte le 25 mila somministrazioni e sono 1.384 i medici gia' attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle asl". Così l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Vaccini anti covid: viaggiamo ad una media di 18 mila somministrazioni al giorno - aggiunge -.

Superata la quota delle 535 mila vaccinazioni somministrate totali nel Lazio".

Per quanto riguarda gli over 80 oggi è stata superata la quota delle 170 mila vaccinazioni "che rappresentano la meta' delle perone prenotate over 80. Siamo la regione che ha vaccinato piu' anziani" sottolinea l'assessore. I caregiver dei soggetti in assistenza domiciliare integrata sottoposti a ventilazione meccanica assistita - viene spiegato - possono prenotare la vaccinazione chiamando il numero 06/164161841.

