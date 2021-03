Roma: esami confermano lesione, Veretout out un mese

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - La risonanza di questa mattina a Villa Stuart ha confermato la lesione al flessore della coscia destra per Veretout, ma il versamento ancora presente non ha permesso di capire l'entità e dunque se di primo o secondo grado (più probabile la seconda). Lo stop, comunque, si aggira intorno ai quaranta giorni con la Roma che lo riavrà a disposizione ad aprile. Questa mattina anche Spinazzola è passato dalla clinica romana, ma solo per controlli di routine. (ANSA).