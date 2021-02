Vaccini: nel Lazio al via per vulnerabili

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Nel Lazio sono già partite le vaccinazioni per le persone estremamente vulnerabili, come i dializzati e i trapiantati, che saranno contattate dalle strutture che li hanno in carico o dalle Asl di competenza.

Intanto ad oggi siamo arrivati a quota 95mila over 80 vaccinati su 300 mila prenotati.

"La macchina per mettere in sicurezza gli anziani sta viaggiando regolarmente e prevediamo entro i primi giorni di marzo di aprire anche le prenotazioni rivolte alla fascia di età 79 e 78 anni assieme alle principali categorie di esenzione che rientrano nelle fasce di vulnerabilità definite dal Ministero della Salute -spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato- Proseguono le vaccinazioni del mondo della scuola, le prenotazioni hanno superato la quota delle 62 mila". (ANSA).