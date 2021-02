Covid: Lazio, 60 casi di variante inglese

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Le vaccinazioni per il momento coprono le varianti in circolazione. Nel Lazio contiamo al momento 60 casi di variante inglese. Ieri c'è stato un caso conclamato di 'brasiliana'. Non bisogna abbassare il livello di attenzione". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, a margine dell'inaugurazione del centro vaccinale alla Nuvola dell'Eur. (ANSA).