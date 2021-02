Nasce Festival libri diffuso, Torino-Roma e Bari insieme

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Prende il via un'inedita sinergia che vede insieme Torino con 'Portici di carta', Roma con 'Libri Come' e Bari con 'Lungomare di libri, per un nuovo grande festival diffuso che si svolgerà dal 21 al 23 maggio 2021.

"Il libro ha meritato il massimo sostegno dalle istituzioni nel corso della pandemia a cominciare dalla decisione di inserire le librerie tra le prime attività a riaprire anche nel periodo del lockdown più rigido. Per questo motivo saluto positivamente la nascita di un grande festival librario diffuso, che per la prima volta raccoglie, in un'ottica di sistema, diverse importanti iniziative, chiamate a collaborare per promuovere insieme la lettura" ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

A Roma il tema della dodicesima edizione di 'Libri Come', la Festa del Libro e della lettura, prodotto dalla Fondazione Musica per Roma e a cura di Marino Sinibaldi, Michele De Mieri, Rosa Polacco, sarà "La Cura".

Portici di Carta è il progetto della Città di Torino, realizzato da Associazione Torino, La Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte e con la partecipazione dei librai torinesi coordinati da Rocco Pinto. 'Lungomare di Libri' è la nuova manifestazione promossa dal Comune di Bari e Regione Puglia in collaborazione con l'Associazione Presìdi del Libro. (ANSA).