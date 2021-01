Covid: Roma; due positivi nello staff, squadra in bolla

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Allarme covid in casa Roma a poche ore dalla partita con lo Spezia. Due componenti dello staff giallorosso sono risultati positivi al coronavirus. Il gruppo squadra ora è in bolla a Trigoria e in mattinata ha svolto nuovi test molecolari effettuati in vista della partita di campionato in programma alle 15. (ANSA).