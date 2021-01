Covid: positivo El Shaarawy, slittano visite con la Roma

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Contrattempo in casa Roma per la definizione dell'affare El Shaarawy. Il calciatore, rientrato ieri in Italia da Dubai dopo la rescissione con lo Shanghai, è risultato positivo al covid (carica virale bassa). Slittano dunque le visite mediche, inizialmente in programma alle 9 di oggi, e la conseguente firma sul contratto con i giallorossi. Si aspetterà la negatività al tampone dell'attaccante. (ANSA).