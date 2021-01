Roma: Fonseca, Dzeko non sta bene e nno sarà convocato

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Dzeko ha accusato una contusione nell'ultima partita. Ieri ha sentito un fastidio e non sarà pronto per lo Spezia". Lo dice il tecnico della Roma Paulo Fonseca a chi gli chiede del rapporto con il bosniaco incrinatosi dopo la Coppa Italia.

"Sono concentrato per domani - dice ancora Fonseca - e devo concentrarmi su chi giocherà domani ed Edin non ci sarà". Poi l'allenatore dei giallorossi risponde anche sulle presunte liti nello spogliatoio dopo la sconfitta con lo Spezia. "Sono qui da un anno e mezzo, so come funzionano le cose - dice il portoghese -. Quando perdiamo tanti cercano di fare il male della Roma, io non voglio contribuire a questa speculazione". (ANSA).