Covid: Lazio,RT a scende a 0,93 ma aumento focolai familiari

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Nel Lazio su oltre 12 mila tamponi (-43) e oltre 14 mila antigenici -per un totale di quasi 27 mila test- si registrano 1.141 casi positivi (-162), 53 decessi (+17) e +2.327 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma citta' sono a quota 600. Il valore rt e' a 0.93, il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva scende dal 35% al 32%, il tasso di occupazione dei posti letto di area medica scende dal 45% al 43%. Leggermente in aumento il numero dei nuovi focolai in ambito famigliare e diminuisce l'incidenza per 100 mila abitanti. "Ci sono segnali di miglioramento ma bisogna mantenere alta l'attenzione", spiega l'assessore alla Sanità Alessio (ANSA).