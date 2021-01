Covid: Vaia, vaccinazioni a Spallanzani solo su prenotazione

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Oggi è stata una bella giornata.

Siamo felici di aver vaccinato tante persone. I medici dello Spallanzani non sono abituati a mandare indietro nessuno, ma ovviamente non si può vaccinare all'infinito in questo momento con le dosi che abbiamo a disposizione". Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che lancia un appello: "Chiediamo quindi che i cittadini over 80 si prenotino attraverso la Asl ed evitino di presentarsi senza prenotazione allo Spallanzani". (ANSA).