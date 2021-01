Calcio: Roma-Inter 2-2

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Roma e Inter hanno pareggiato 2-2 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 17/a giornata della Serie A.

In gol per prima la Roma con Pellegrini, al 17mo del primo tempo. All'inizio della ripresa l'Inter pareggia con Skriniar e cinque minuti dopo si porta in vantaggio con Hakimi. Il pari dei giallorossi, che ha chiuso la partita sul 2-2, è arrivato a quattro minuti dalla fine con Mancini. Con questo risultato in classifica il Milan allunga a +3 sull'Inter e a +6 sulla Roma.

(ANSA).