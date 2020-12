Fuortes, Il Barbiere atto d' amore per settore che soffre

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - ''La visione del Barbiere è stata una grande emozione. E' un atto d'amore per un settore che sta soffrendo ma riesce a reagire. E questo spettacolo ne è la testimonianza''. Lo ha detto all' ANSA il Sovrintendente del Teatro dell' Opera di Roma Carlo Fuortes al termine del ''Barbiere di Siviglia'' trasmesso da Rai 3 con cui l' istituzione romana ha aperto la sua Stagione. 'Si è realizzato un sogno nato solo un mese fa - ha aggiunto -. Questa produzione è un omaggio all'Opera, al mondo dello spettacolo e al nostro Teatro. Devo ringraziare Daniele Gatti e Mario Martone. Senza di loro questo progetto non si sarebbe realizzato. E tutto il cast e i lavoratori del nostro Teatro. E ringrazio la Rai, che ha dimostrato di saper fare servizio pubblico di eccellenza''.

