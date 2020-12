Covid: Lazio, 250 farmacie per test antigenici

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Da lunedì nel Lazio arriveranno 100 mila dosi del vaccino Vaxigrip Tetra di Sanofi Pasteur. Saranno distribuite ai medici di medicina generale per la copertura anziani e fasce a rischio. Consegnate finora a medici e pediatri per la somministrazione 1.404.475 dosi oltre le 112 mila che e' stato possibile consegnare alle farmacie per la cosiddetta popolazione attiva. Superati pertanto 1,5 milioni di dosi consegnate; Inoltre è stata superata quota 250 farmacie per il servizio dei test antigenici rapidi e i test sierologici. (ANSA).