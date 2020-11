Doppio sgombero a Roma, Forza Nuova e Cinema Palazzo

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Doppio sgombero all'alba nella Capitale. Le forze dell'ordine hanno 'liberato' la sede di Forza Nuova in via Taranto a San Giovanni, che si trovava in locali dell'Ater occupati dal 2016, e il Nuovo Cinema Palazzo, luogo di aggregazione nel cuore di San Lorenzo. «Ringrazio la Prefettura e le forze dell'ordine per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. Torna la legalità». ha commentato in mattinata la sindaca Virginia Raggi in un tweet. Ma il doppio sgombero ha sollevato non poche polemiche. In molti hanno preso le distanze dal paragonare i due interventi. Tanto che la sindaca ha dovuto fare un post aggiuntivo su Facebook sottolineando che le due realta' "non sono neanche lontanamente paragonabili perchè uno è violento e fascista e l'altro è aperto e solidale" e che su Nuovo Cinema Palazzo verrà aperto un tavolo di confronto. (ANSA).