Roma: il 26 novembre nuova udienza caso Petrachi

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - La Roma e Petrachi si riaggiorneranno e la data per la seconda udienza della causa intentata dall'ex diesse al club giallorosso è stata fissata per il 26 novembre.

Il primo round, andato in scena il 4 di questo mese presso il Tribunale Ordinario, si è chiuso con la richiesta del giudice Paolo Mormile di un tentativo di conciliazione obbligatoria tra le parti che, almeno per il momento, restano sulle proprie posizioni. Petrachi ha richiesto un risarcimento per danni pari a 5 milioni, mentre i legali giallorossi continuano a sostenere che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa. (ANSA).