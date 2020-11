Istituto Credito Sportivo: firmata convenzione con Eur Spa

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - L'Istituto per il Credito Sportivo ed Eur Spa hanno siglato un accordo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico a uso sportivo o destinato ad attività culturali. La Convenzione - fanno sapere Eur Spa e Ics - ha una durata triennale e prevede, tra l'altro, lo stanziamento da parte del Credito Sportivo di un primo importante plafond, che sarà incrementato, per la concessione di mutui a favore della Eur Spa per la riqualificazione di infrastrutture e aree destinate ad uso sportivo e degli immobili storici vincolati o destinati ad attività culturali, nonché di restauro di opere d'arte e materiale fotografico. La convenzione prevede anche una collaborazione sull'eventuale realizzazione di nuove opere, attraverso lo sviluppo di piani di fattibilità e progetti di valorizzazione, aperti alla partecipazione anche di privati.

"Siamo davvero soddisfatti di firmare questa convenzione - ha dichiarato l'ad di Eur Spa, Antonio Rosati -, per cui ringrazio il presidente, Andrea Abodi per il supporto fornitoci. Una collaborazione che ci permetterà di realizzare alcuni possibili interventi nell'area dell'ex Velodromo, pensando soprattutto ai più giovani". "La convenzione rappresenta per Ics una grande opportunità di contribuire al rilancio di un affascinante luogo di fondazione che impreziosisce la città di Roma - ha detto il presidente dell'Ics, Andrea Abodi -, attraverso il miglioramento degli spazi dedicati allo sport e alla cultura. Consideriamo l'accordo uno degli strumenti anticiclici per rispondere alle difficoltà di questa complessa stagione". (ANSA).