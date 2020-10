Pugilato: 6 dicembre a Fondi Magnesi combatte per titolo Ibo

(ANSA) - FONDI, 31 OTT - "La preparazione atletica e tecnica col mio team prosegue a ritmi alti. Mi sento in forma come non mai, anche dal punto di vista psicologico. Sono pronto a conquistare la vetta del mondo".

Continua a dimostrarsi sicuro di sé il pugile Michael Magnesi, 25enne nativo di Palestrina, cresciuto a Cave e residente a Civitavecchia, che il prossimo 6 dicembre al palasport di Fondi, in provincia di Latina, si batterà per il titolo mondiale Ibo dei pesi superpiuma con il ruandese Patrick Kinigamazi.

Imbattuto dal 2013 il 36enne fighter africano residente in Svizzera, mentre Magnesi ha vinto tutti e 17 i match disputati da professionista.

Si preannuncia quindi uno scontro d'alto livello, e va detto anche che il cartellone della serata è andato incontro a un cambiamento. Infatti nel sottoclou è stato inserito l'incontro femminile tra la romana Anna Lisa Brozzi e la britannica Jaime Louise Wallis.

L'intero evento sarà trasmesso su Sportitalia e in streaming sul canale Youtube della Federazione Pugilistica Italiana. In ossequio alle restrizioni contenute nell'ultimo Dpcm anti-Covid è stato disposto che la riunione si terrà a porte chiuse.

(ANSA).