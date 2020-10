Calcio: domani a Roma l'altro derby,Trastevere-Montespaccato

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Roma ritrova un altro suo derby, che in epoche passate e in altri impianti, arrivò a richiamare quasi tremila spettatori. Domani si affrontano, per il girone E della Serie D, Trastevere e Savoia Montespaccato, due delle società più amate da quel tipo di capitale che non è solo Roma e Lazio.

Una punta alla promozione in Lega Pro e rappresenta un Rione a due passi dal centro e conosciuto in tutto il mondo, e ha tanto di store ufficiale dove comprarsi la maglia con il logo della Comunità di Sant'Egidio. L'altra, una matricola, si accontenta della salvezza ed è 'figlia' di una popolosa zona ad ovest di Roma con 40mila abitanti, e incarna la vittoria della legalità.

Infatti il Montespaccato fino a due anni fa era in mano alla famiglia di Franco Gambacurta, boss fra i più potenti della mala romana, e veniva utilizzato per riciclare i proventi di droga, racket e usura. Dopo gli arresti, il club è stato affidato all'Ipab Asilo Savoia, ente dedito a progetti di beneficenza e di carattere sociale, e così è cominciata la rinascita fino al salto in Serie D e al rifacimento del campo, intitolato a Don Pino Puglisi.

Saranno quindi di fronte due club messisi in evidenza non solo nel calcio ma anche nel sociale e sul fronte dell'etica, e domani, purtroppo in un 'Trastevere Stadium' deserto per via del Covid, sarà derby vero. "Noi vogliamo vincere - dice il presidente del Trastevere Pierluigi Betturri - perché non nascondiamo le nostre ambizioni di un campionato di vertice, anche se nel nostro girone, che è molto tecnico e difficile, c'è una corazzata come il Siena. Tra me il mio collega del Montespaccato Massimiliano Monnanni c'è stima, ma domani voglio dargli un dispiacere. Con lui ho parlato anche d'impiantistica, perché a Roma manca uno stadio adatto ad un'eventuale squadra di Serie C, ma è stato un colloquio di prammatica. Noi vogliamo andare avanti sul progetto di ristrutturazione dello stadio degli Eucalipti, per il quale ho ricevuto delle promesse, e a tale proposito la prossima settimana avrò un incontro in streaming con l'assessore allo Sprot Daniele Frongia. Intanto spero di godermi un bel derby". (ANSA).