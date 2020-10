Covid: nel Lazio 248 casi, alta attenzione su Latina

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 248 casi e di questi 105 a Roma, 5 i decessi e 34 i guariti. Forte attenzione sulla provincia di Latina. Domani al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l'istituto Spallanzani e l'A.O San Camillo. Il mini-lockdown a Terracina? "Oggi c'è una riunione in prefettura sul cluster della provincia di Latina. Il tema è delicatissimo. Il discorso è sempre lo stesso, prendere delle misure utili per andare incontro alla popolazione", spiega il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti ai microfoni di "Che giorno è", su Radio Uno.

Sull'eventualità che il focolaio sia nato da un comizio elettorale, nei giorni scorsi, di Matteo Salvini Zingaretti spiega di "non voler entrare in polemiche" ma - sottolinea - "continuo a fare appello alla politica a dare il buon esempio".

