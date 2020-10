Calcio: Roma; l'intermediario di Smalling è a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Ore calde per il mercato in casa Roma. Dopo l'arrivo di Borja Mayoral, oggi è anche il giorno di Chris Smalling. L'intermediario del centrale inglese, Jozo Palac, è a Trigoria per incontrare la dirigenza giallorossa (appuntamento alle 11). Il club capitolino punta a definire l'operazione per un costo totale di 15 milioni. (ANSA).