Covid: Lazio,senza rispetto regole obbligo mascherine sempre

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Se non si rispettano le regole, inevitabili altre misure di contenimento come l'obbligo di mascherine sempre". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Mantenere alta l'attenzione" ha detto l'assessore sottolineando che "la gran parte dei casi in ambito conviviale ed extra scolastico". (ANSA).