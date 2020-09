Scuola:De Santis,9mln per docenti,da Regione zero aiuti

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Per noi investire sulle politiche educative e scolastiche significa investire sul pubblico. Per questo abbiamo stanziato 9 milioni di euro con l'obiettivo di reperire oltre 3 mila tra educatrici e insegnanti a tempo determinato così da potenziare l'organico rispetto agli scorsi anni e garantire il rispetto delle nuove necessità legate alla salute pubblica". Così in una nota l'assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis. "Si tratta di un intervento concreto e consistente - aggiunge - Da parte della Regione Lazio, purtroppo non è invece arrivato un centesimo a sostegno del personale delle strutture pubbliche e del rafforzamento degli organici. Spiace constatare un approccio che sembra fare il paio con quello del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che ha affidato il reperimento di personale educativo e scolastico a un'agenzia privata. Non vorremmo che questo atteggiamento, dedito a privilegiare integralmente il privato, sia ormai linea politica scolpita ne dna del partito. Noi continuiamo, come dimostrano i fatti, a investire convintamente e massicciamente, sui servizi pubblici". (ANSA).