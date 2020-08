Danneggia statua Madonna in chiesa Roma

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Ha danneggiato una statua della Madonna e diversi arredi sacri all'interno della chiesa Nostra Signora di Czestochowa a largo Corelli, in zona La Rustica, alla periferia di Roma. Per questo ieri un 54enne, istruttore di pugilato con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Secondo quanto si apprende, il 54enne, in evidente stato di alterazione per stupefacenti, è entrato in chiesa e ha danneggiato una statua della Madonna, la fonte battesimale e arredi sacro. All'arrivo dei militari l'uomo li ha aggrediti ed è stato fermato con l'utilizzo dello spray al peperoncino. Il 118 ha trasportato il 54enne all'ospedale Sandro Pertini dove è stato sedato ed è in attesa di valutazione psichiatrica. L'uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.