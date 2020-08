Fanno esplodere bancomat, tentato furto nella notte a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Tentato furto a un bancomat nella notte alla periferia nord di Roma. E' accaduto intorno alle 4 in via Giuseppe Belardinello. Sul posto i carabinieri della stazione La Storta intervenuti in una banca per la segnalazione di un furto in atto allo sportello bancomat. All'arrivo dei carabinieri i ladri, che avevano già fatto 'saltare' il bancomat, si erano allontanati. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili. (ANSA).