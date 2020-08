Fonseca, abbiamo meritato di perdere, Siviglia migliore

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Sono deluso, ma abbiamo meritato di perdere, il Siviglia ha giocato molto meglio e dobbiamo accettare la loro superiorità. Abbiamo fatto di tutto, ma è stato difficile giocare contro dei rivali che hanno fatto meglio". Dai microfoni di Sky Sport, Paulo Fonseca analizza la prova della sua Roma, eliminata meritatamente dall'Europa League. "In questo momento è facile trovare spiegazioni - dice ancora il portoghese -, ma il principale responsabile sono io, senza scuse. Ma dobbiamo vedere la realtà, e questa è che il Siviglia è meglio di noi".

Ma se tornasse indietro Fonseca farebbe le stesse scelte? Giocherebbe ancora con la difesa a tre? "Farei le stesse scelte - risponde -, la squadra aveva vinto quasi tutte le partite e stava giocando bene con questo sistema, non c'era ragione di cambiare, poi oggi in partita lo abbiamo fatto ma il Siviglia è stato comunque migliore di noi. Dobbiamo accettarlo: abbiamo perso contro una squadra nettamente migliore di noi". (ANSA).