Roma, isolate alcune piazze della movida per assembramenti

Oltre 3mila controlli della polizia locale nel fine settimana a Roma. Chiusa una discoteca e isolate alcune aree in zone della movida per alcune ore a causa di assembramenti, come piazza Trilussa e piazza Bologna dove - ha sottolineato la polizia locale in una nota - "le pattuglie hanno isolato nuovamente l'area dopo aver proceduto a disperdere la folla".